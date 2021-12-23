Путин и Беттель оценили ситуацию с мигрантами на границе Беларуси

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьером Люксембурга Ксавье Беттелем. Стороны обсудили обстановку на границе Беларуси со странами ЕС, а также перспективы разрешения внутриукраинского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, Владимир Путин оценил деструктивные действия Киева, отметив, что они привели к тупику в переговорах. Он подчеркнул, что Киеву необходимо строго придерживаться минских соглашений.

«По просьбе собеседника Владимир Путин информировал о российской инициативе относительно долгосрочных юридически закрепленных гарантий безопасности, исключающих дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России систем оружия», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Премьер-министр Люксембурга отметил важность более интенсивного обсуждения между структурами ЕС и российскими представителями.

В заключение собеседники поздравили друг друга с наступающими Новым годом и Рождеством.