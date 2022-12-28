Путин и Бермудес обсудили совместные проекты в энергетике и промышленности

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, передает пресс-служба Кремля.

«Подтверждена готовность к последовательной реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Президента Кубы в Россию 19-22 ноября, при должном учете предложений и пожеланий кубинской стороны», — рассказали в пресс-службе.

Особое внимание собеседники уделили совместным проектам в энергетике, промышленности и других сферах. Они выразили настрой на дальнейшее всестороннее укрепление стратегического партнерства двух стран.

Кроме того, Владимир Путин поздравил коллегу с национальным праздником Кубы — Днем освобождения, отмечаемым 1 января, и пожелал благополучия и процветания всему кубинскому народу.