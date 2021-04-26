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Ру Тат
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26 апреля 2021  15:16

Путин и Бердымухамедов обсудили подготовку к Каспийскому саммиту и борьбу с Covid-19

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран, а также совместную борьбу с пандемией коронавируса.
«Подчеркнуто, что российско-туркменистанское стратегическое партнерство развивается успешно. В этой связи обсуждены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на дальнейшее укрепление взаимовыгодных торгово-экономических связей и совместную борьбу с коронавирусной инфекцией», — отмечает пресс-служба Кремля.
Также президенты говорили о подготовке к предстоящим VI Каспийскому саммиту и II Каспийскому экономическому форуму, которые планируется провести в 2021 году.
В заключение российский лидер выразил соболезнования в связи со смертью отца Президента Туркменистана.

туркменистан Владимир Путин
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