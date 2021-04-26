Путин и Бердымухамедов обсудили подготовку к Каспийскому саммиту и борьбу с Covid-19

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран, а также совместную борьбу с пандемией коронавируса.

«Подчеркнуто, что российско-туркменистанское стратегическое партнерство развивается успешно. В этой связи обсуждены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на дальнейшее укрепление взаимовыгодных торгово-экономических связей и совместную борьбу с коронавирусной инфекцией», — отмечает пресс-служба Кремля.

Также президенты говорили о подготовке к предстоящим VI Каспийскому саммиту и II Каспийскому экономическому форуму, которые планируется провести в 2021 году.

В заключение российский лидер выразил соболезнования в связи со смертью отца Президента Туркменистана.