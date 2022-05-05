Путин и Беннет отметили особое значение 9 Мая для России и Израиля

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Собеседники выступили за дальнейшее развитие дружественных отношений между двумя странами, передает пресс-служба Кремля.

«Высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран», — сказано в сообщении.

Путин также поздравил Беннета и израильский народ с национальным праздником, который отмечается сегодня, — Днем независимости.

Участники встречи продолжили обмен мнениями о ситуации на Украине и уделили особое внимание гуманитарным аспектам, в том числе осуществленной во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста эвакуации с «Азовстали» мирных жителей, удерживавшихся боевиками националистических формирований. Российские военные также готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц.

В преддверии 9 Мая, который отмечается в обеих странах, Путин и Беннет подчеркнули особое значение этой даты для народов обоих государств, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, в том числе жертв Холокоста.

Российский лидер отметил, что из 6 млн евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40% были гражданами СССР, и попросил передать ветеранам, проживающим в Израиле, пожелания здоровья и благополучия. Беннет отметил решающий вклад Красной Армии в Победу над нацизмом.