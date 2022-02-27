Путин и Беннет обсудили спецоперацию России по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Стороны обсудили ситуацию на Украине, в том числе ход российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. В частности, Беннет предложил России посредничество «в целях приостановки военных действий».

Помимо этого, стороны условились о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях.