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Ру Тат
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Официальная хроника
27 февраля 2022  16:04

Путин и Беннет обсудили спецоперацию России по защите Донбасса

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Стороны обсудили ситуацию на Украине, в том числе ход российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. В частности, Беннет предложил России посредничество «в целях приостановки военных действий».

Помимо этого, стороны условились о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях.

#Владимир Путин #Израиль #Украина
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