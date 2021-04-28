Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. На мероприятии обсуждались такие темы, как подготовка к Петербургскому экономическому форуму и реализация положений послания Президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Также на встрече затрагивалась социально-экономическая ситуация в регионе и меры, принимаемые для борьбы с пандемией Covid-19.
«Глава Санкт-Петербурга доложил президенту о мерах, принимаемых в русле борьбы с коронавирусной инфекцией, доложил о ходе подготовки к предстоящему в начале июня Петербургскому международному экономическому форуму», — говорится в сообщении пресс-службы.
Помимо этого, Беглов рассказал, как в регионе планируется реализовать основные положений послания Президента РФ Федеральному Собранию.
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Путин и Беглов обсудили реализацию послания Президента и борьбу с Covid-19 в Петербурге
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. На мероприятии обсуждались такие темы, как подготовка к Петербургскому экономическому форуму и реализация положений послания Президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.