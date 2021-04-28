news_header_top_970_100
Мишустин в Казани примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета
Мишустин в Казани примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета
Бекмамбетов поблагодарил Татарстан за помощь в создании фильма «Девятаев»
Бекмамбетов поблагодарил Татарстан за помощь в создании фильма «Девятаев»
Казань одной из первых в России сможет отказаться от использования иловых полей
Казань одной из первых в России сможет отказаться от использования иловых полей
Ру Тат
news_header_bot_970_100
28 апреля 2021  03:30

Путин и Беглов обсудили реализацию послания Президента и борьбу с Covid-19 в Петербурге

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. На мероприятии обсуждались такие темы, как подготовка к Петербургскому экономическому форуму и реализация положений послания Президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Также на встрече затрагивалась социально-экономическая ситуация в регионе и меры, принимаемые для борьбы с пандемией Covid-19. 
«Глава Санкт-Петербурга доложил президенту о мерах, принимаемых в русле борьбы с коронавирусной инфекцией, доложил о ходе подготовки к предстоящему в начале июня Петербургскому международному экономическому форуму», — говорится в сообщении пресс-службы.
Помимо этого, Беглов рассказал, как в регионе планируется реализовать основные положений послания Президента РФ Федеральному Собранию.

Санкт-Петербург Владимир Путин послание президента рф
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное