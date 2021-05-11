Путин и Байден договорились расширить диалог по контролю над вооружениями

Президент США Джо Байден и Президент России Владимир Путин согласились расширить обсуждение контроля над вооружениями, уже идет подготовка к такому формату дискуссий, заявил постпред США Роберт Вуд на Конференции по разоружению. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Президент Байден и Президент Путин согласились расширить дискуссии по стратегической стабильности по контролю над целым рядом вооружений и нынешним вопросам безопасности», — говорится в заявлении Вуда, опубликованное на сайте миссии США при международных организациях в Женеве.

По словам Вуда, продление на 5 лет действия договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений даст Штатам время — в сотрудничестве с партнерами и союзниками — добиваться вместе с Россией такого контроля, который учитывал бы все российское ядерное вооружение, в том числе новые стратегические системы и нестратегические ядерные вооружения.