Путин и Бабушкин обсудили меры для борьбы с опустыниванием земель в Астраханской области

Для Астраханской области и ее соседей — Волгоградской области, республик Дагестан и Калмыкия — очень остро стоит вопрос борьбы с опустыниванием земель. Какие меры для улучшения ситуации проводятся на местном и федеральном уровнях, обсудил с Президентом России Владимиром Путиным глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он отметил, что, несмотря на подобные проблемы, регион остается «всероссийским огородом»: ежегодно здесь собирается по два урожая картофеля, выращиваются томаты, ведется возрождение рисоводства. Область остается на первом месте по сбору плодоовощной продукции по стране.

Бабушкин рассказал, что для борьбы с опустыниванием земель создан специальный центр в Волгограде, занимающийся этим вопросом. «Эта проблема характерна для Астраханской области, для наших соседей — Волгоградской области, Республики Калмыкия, Республики Дагестан. Сегодня необходимо переходить к научно-техническим и фитомелиоративным решениям этой проблемы», — уверен губернатор.

По словам Бабушкина, на сегодняшний день ситуация в регионе стабильна благодаря контролю половодья и обеспечению рыбохозяйственной и сельскохозяйственной полок необходимым количеством воды.