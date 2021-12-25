Путин и ас-Сиси обсудили обстановку в Ливии

Президент России Владимир Путин и его коллега из Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в котором обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Одной из основных тем обсуждения стала ситуация в Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Затрагивались также некоторые международные темы. Констатирована близость подходов России и Египта в отношении политического урегулирования в Ливии», — говорится в сообщении.

Также Путин и ас-Сиси затронули в разговоре вопросы двустороннего сотрудничества и договорились о поддержании тесных контактов. Оба президента подчеркнули важность партнерства России и Египта, в том числе в части создания российской промзоны в районе Суэца и АЭС Эд-Дабаа.