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Ру Тат
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Официальная хроника
18 января 2022  19:58

Путин и Алиев провели телефонный разговор

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Президент России Владимир Путин провел разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается на сайте Кремля. 

«С учетом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева», — сказано в сообщении.

Российский лидер рассказал о прошедших переговорах с США и их союзниками по НАТО по вопросам гарантий, обеспечивающих безопасность РФ. 

Президенты обменялись мнениями по поводу массовых беспорядков, прошедших в Казахстане в начале января, и выразили удовлетворение тем, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности, при помощи миротворческих сил ОДКБ.

Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства.

#Владимир Путин #Ильхам Алиев
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