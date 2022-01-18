Путин и Алиев провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«С учетом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева», — сказано в сообщении.

Российский лидер рассказал о прошедших переговорах с США и их союзниками по НАТО по вопросам гарантий, обеспечивающих безопасность РФ.

Президенты обменялись мнениями по поводу массовых беспорядков, прошедших в Казахстане в начале января, и выразили удовлетворение тем, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности, при помощи миротворческих сил ОДКБ.

Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства.