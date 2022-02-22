Путин и Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели переговоры, в ходе которых была подписана декларация о союзническом взаимодействии двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

Данный документ важен для сохранения региональной безопасности государств, подчеркнул Алиев. Он содержит 43 пункта, охватывающие важные сферы для развития отношений России и Азербайджана, в том числе регулирование карабахского вопроса.

Президент России отметил, что подписание декларации открывает новый этап развития двусторонних отношений.

«Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений, и, безусловно, стало это возможно в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении — вопроса карабахского урегулирования», — заявил он.