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Ру Тат
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Официальная хроника
27 февраля 2022  09:50

Путин и Алиев обсудили ситуацию на Украине и отношения России и Азербайджана

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Основными темами прошедшего телефонного разговора президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева стали российская спецоперация на Украине и двухсторонние отношения. Об этом сообщает администрация азербайджанского лидера.

«Накануне вечером состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в связи с эскалацией событий в Украине, а также вопросы российско-азербайджанских отношений», — отмечается в сообщении.

Как заявили в пресс-службе Кремля, данный разговор продолжил переговоры от 22 февраля, состоявшиеся в Москве.

21 февраля Президент России подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Позднее, 24 февраля, главы ДНР и ЛНР обратились к России за помощью в отражении агрессии Киева.

#Владимир Путин #Ильхам Алиев #телефонные переговоры
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