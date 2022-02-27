Путин и Алиев обсудили ситуацию на Украине и отношения России и Азербайджана

Основными темами прошедшего телефонного разговора президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева стали российская спецоперация на Украине и двухсторонние отношения. Об этом сообщает администрация азербайджанского лидера.

«Накануне вечером состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в связи с эскалацией событий в Украине, а также вопросы российско-азербайджанских отношений», — отмечается в сообщении.

Как заявили в пресс-службе Кремля, данный разговор продолжил переговоры от 22 февраля, состоявшиеся в Москве.

21 февраля Президент России подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Позднее, 24 февраля, главы ДНР и ЛНР обратились к России за помощью в отражении агрессии Киева.