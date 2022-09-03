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Ру Тат
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Официальная хроника
3 сентября 2022  14:00

Путин и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе, а также вопросы двусторонней повестки, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры государств подчеркнули необходимость обеспечения стабильности и безопасности на границе Азербайджана и Армении, а также налаживания экономических и транспортных связей в регионе. Путин и Алиев подтвердили настрой на реализацию договоренностей, достигнутых Россией, Арменией и Азербайджаном в ноябре 2020, январе и ноябре 2021 года.

«Ильхам Алиев информировал о прошедшей 31 августа в Брюсселе встрече с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем», — рассказали в пресс-службе Кремля.

В заключение президенты обсудили вопросы российско-азербайджанского партнерства, в том числе в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

#Владимир Путин #Ильхам Алиев #телефонный разговор
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