Путин и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе, а также вопросы двусторонней повестки, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры государств подчеркнули необходимость обеспечения стабильности и безопасности на границе Азербайджана и Армении, а также налаживания экономических и транспортных связей в регионе. Путин и Алиев подтвердили настрой на реализацию договоренностей, достигнутых Россией, Арменией и Азербайджаном в ноябре 2020, январе и ноябре 2021 года.

«Ильхам Алиев информировал о прошедшей 31 августа в Брюсселе встрече с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем», — рассказали в пресс-службе Кремля.

В заключение президенты обсудили вопросы российско-азербайджанского партнерства, в том числе в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.