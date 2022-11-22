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Ру Тат
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Официальная хроника
22 ноября 2022  21:36

Путин и Алиев обсудили реализацию договоренностей между РФ, Азербайджаном и Арменией

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также реализацию трехсторонних договоренностей с Арменией, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры государств оценили перспективы сотрудничества в энергетике.

#Владимир Путин #Ильхам Алиев
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