Путин и Алиев обсудили реализацию договоренностей между РФ, Азербайджаном и Арменией

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также реализацию трехсторонних договоренностей с Арменией, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры государств оценили перспективы сотрудничества в энергетике.