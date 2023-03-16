Путин и Алиев обсудили меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в русле трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Также президенты обменялись мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе.