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Путин и Алиев обсудили меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе
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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран обсудили практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в русле трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.
Также президенты обменялись мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе.
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