Путин и Аббас обсудили спецоперацию на Украине и российско-палестинские отношения

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Стороны обсудили ситуацию в Восточном Иерусалиме и на западном берегу реки Иордан, сообщает пресс-служба Кремля.

«Выражена надежда, что это не перерастет в масштабное палестино-израильское противостояние. Подчеркнута важность перезапуска прямого диалога Палестины с Израилем, в частности под эгидой „квартета“ международных посредников», — говорится в сообщении.

Владимир Путин сообщил палестинскому лидеру о ходе спецоперации по защите Донбасса, а также российско-украинских переговоров.

Также были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие отношений государств.

В заключение российский Президент поздравил Махмуда Аббаса и народ Палестины со священным месяцем Рамазан.