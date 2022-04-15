Путин: Гуманитарная политика должна соответствовать национальным интересам России

Гуманитарная политика и вся работа Правительства России, координация в этом направлении должна полностью соответствовать национальным интересам страны. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

«В нашей повестке дня сегодня очень важный вопрос — обсуждение концепции гуманитарной политики Российской Федерации, с тем чтобы наша совместная работа, координация на этом направлении полностью соответствовала национальным интересам России на ближайшую, среднесрочную и на более отдалённую перспективу», — сказал глава государства.

После этого российский лидер попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова выступить с докладом о текущей ситуации.

Во встрече также приняли участие Премьер-министр России Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.