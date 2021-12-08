Путин: Греция может сыграть позитивную роль в отношениях России с НАТО

При помощи сотрудничества с Грецией Россия может изменить свои отношения с НАТО в положительную сторону, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«И мы будем использовать наших греческих друзей, чтобы ориентироваться на то, что они могли бы сыграть какую-то позитивную роль во взаимоотношениях с двумя этими объединениями, больших проблем не вижу», — сказал Путин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Отвечая на вопрос о членстве Греции в Евросоюзе, Путин отметил, что Россия никогда не выступала против нахождения соседних государств или стран-партнеров в каких-либо политических или экономических объединениях.

Напротив, глава государства подчеркнул, что видит в этом большой плюс, так как Греция всегда имела объективную позицию во многих вопросах взаимодействия России с Евросоюзом.

«Напротив, считаем, что это в известном смысле является даже большим плюсом, имея как раз те глубинные исторические корни, которые связывают народы Греции и России, и думаем, что Греция, как это было уже на протяжении многих десятилетий, всегда занимала и будет занимать настолько, насколько это возможно, взвешенную объективную позицию по ряду вопросов, связанных с взаимодействием России и Евросоюза», — сказал он.

Встреча Путина с премьером Греции состоялась 8 декабря в Сочи.

Российский лидер, в ходе переговоров отметил, что отношения России с дружественным государством развиваются очень позитивно.