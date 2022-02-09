Путин: Гражданская авиация играет огромную роль в развитии России и международных связей

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником гражданских летчиков, отметив, что гражданской авиации отведена значимая роль в развитии экономики, межрегиональных и международных связей страны. Текст поздравительного адреса опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент напомнил, что благодаря им ежедневно в регионы России доставляются десятки тысяч людей, тонны необходимых грузов. Обеспечивается работа предприятий и учреждений, поддерживается качество жизни граждан, в том числе в труднодоступных районах Севера и Дальнего Востока.

«Отрадно, что сегодня, как и все прошедшие годы, в отрасли трудятся высококлассные специалисты, хорошо знающие и любящие свое дело. Во многом благодаря вашей компетентности, опыту, энергии наращиваются темпы строительства и реконструкции аэропортов, повсеместно внедряются передовые, инновационные технологии, расширяется линейка предоставляемых услуг», — отметил в телеграмме глава государства.

Отдельно он упомянул о вкладе гражданской авиации в борьбу с пандемией, в том числе оперативный возврат в Россию ее граждан, находившихся в закрывающихся на карантин странах.

«Убежден, что вы и впредь будете беречь и приумножать замечательные традиции, заложенные вашими предшественниками, вносить достойный вклад в решение стоящих перед авиатранспортным комплексом задач», — заключил он и пожелал представителям данной профессии успехов и всего самого доброго.