Путин: Границы спецоперации зависят от потенциала наступления ВСУ

Действия России в ходе специальной военной операции в ближайшее время зависят от потенциала контрнаступления Вооруженных сил Украины. В том числе – территориальные границы, в которых идут боевые действия. Об этом заявил Президент Владимир Путин на встрече с военкорами и блогерами.

«Все будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания этого так называемого контрнаступления. Это ключевой вопрос», – сказал Путин.

Руководство Украины, оценивая свои «катастрофические потери», должно задуматься, что делать дальше, а Россия будет предпринимать дальнейшие шаги исходя из ситуации, подчеркнул Президент.

«У нас есть планы разного характера в зависимости от той ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-то делать», – добавил Путин.

Напомним, он также заявил, что Киев потерял в контрнаступлении не менее 160 танков и 360 бронемашин, а также большое количество своих бойцов и иностранных наемников, включая польских.