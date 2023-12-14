Путин готов полететь на встречу с Эрдоганом в начале 2024 года

Президент РФ Владимир Путин намерен встретиться с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале следующего года. Глава российского государства сказал об этом во время Прямой линии, которая началась в 12:00 мск.

«Договариваемся, может быть, в начале следующего года совершить этот визит», — сказал Путин.

Он отметил, что последняя встреча не состоялась из-за рабочего графика его турецкого коллеги. Сам Путин готов был полететь в Турцию.

«Я же с президентом Эрдоганом в контакте постоянном. У нас очень схожие позиции [по Сектору Газа]. Думаю, нам удастся с ним встретиться, я действительно планирую. Я и планировал. Здесь секретов нет — у Президента Эрдогана не получилось по его графику. Я готов был слетать в Турцию», — заявил Путин.