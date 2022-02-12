Путин: Гонка «Лыжня России» объединяет команду приверженцев здорового образа жизни

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников старта XL, юбилейной Всероссийской лыжной гонки. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства назвал гонку «Лыжня России» одним из ключевых событий зимнего спортивного сезона на протяжении многих лет.

«Одно из главных, ключевых событий зимнего спортивного сезона — „Лыжня России“ на протяжении сорока лет объединяет во многих регионах нашей страны сплоченную команду приверженцев активного, здорового образа жизни. Сегодня на старт вновь выходят как любители лыжных гонок, так и профессионалы — участники самых престижных соревнований и первенств», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что впереди у участников — красивая, захватывающая борьба, в которой каждый сможет побороться за призовые места и ощутить неповторимую атмосферу праздника, дружеского общения.

Президент России пожелал всем участникам отличного настроения.