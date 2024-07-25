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Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью людей при сходах оползней в Эфиопии
Президент России Владимир Путин выразил сочувствие и поддержку семьям погибших при сходе оползней в Эфиопии. Телеграмма адресована Президенту страны Сахлеворк Зеуде и Премьер-министру Абийю Ахмеду, сообщается на сайте Кремля.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в тексте.
По последним данным, жертвами стихии стали более 250 человек.
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