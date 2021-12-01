Путин: Главный постулат внешней политики России — конструктивное взаимодействие на равных

Во внешней политике Россия заинтересована в выстраивании конструктивного диалога на равноправных принципах. Об этом сегодня заявил Президент России Владимир Путин.

Напомним, сегодня глава государства принял верительные грамоты у прибывших послов 20 иностранных государств. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

«Хочу подчеркнуть, что Россия заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества. Это остается главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, вы доведете данный сигнал до руководства своих государств», — подчеркнул Владимир Путин.