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Политика
1 декабря 2021  15:46

Путин: Главный постулат внешней политики России — конструктивное взаимодействие на равных

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Во внешней политике Россия заинтересована в выстраивании конструктивного диалога на равноправных принципах. Об этом сегодня заявил Президент России Владимир Путин.

Напомним, сегодня глава государства принял верительные грамоты у прибывших послов 20 иностранных государств. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

«Хочу подчеркнуть, что Россия заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества. Это остается главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, вы доведете данный сигнал до руководства своих государств», — подчеркнул Владимир Путин.

#Владимир Путин #верительные грамоты #послы
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