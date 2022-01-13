Путин: Главное, чтобы внутренний рынок был обеспечен удобрениями

Обеспечить внутренний рынок удобрениями — в этом заключается главная задача властей, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с владельцем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что цель властей не в том, чтобы не дать российским производителям получать соответствующую прибыль, а в том, чтобы в первую очередь обеспечить собственный рынок.

«Наши цели заключаются не в том, чтобы не дать возможность тем, кто производит удобрение внутри страны, получать соответствующую прибыль, пользуясь конъюнктурой на рынке, а в том, чтобы обеспечивать свой собственный рынок необходимым объёмом удобрений для сельского хозяйства», — сказал российский лидер.

Он пояснил, что на первый взгляд и кажется, что это взаимоисключающие задачи, но они обе решаемы. Президент уверен, что российские компании смогут хорошо зарабатывать, пользуясь конъюнктурой, но прежде всего они должны будут обеспечить внутренний рынок.