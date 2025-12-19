news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 декабря 2025 15:15

Путин генсеку НАТО: о какой войне с Россией вы говорите?

Читайте нас в
Телеграм

В стратегии безопасности США, ключевого игрока НАТО, Россия не фигурирует как противник и враг. Об этом в ходе Прямой Линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я лично знаком с генеральным секретарем НАТО (Маркомприм. Т-и) Рютте. Он бывший премьер Нидерландов – умный, системный человек, эффективный. <...> Но что он несет? Хочется у него спросить: «Слушай, ну о чем ты говоришь, какая война с Россией?» – сказал президент.

По его словам, США являются основным спонсором НАТО.

«Почитай новую стратегию безопасности США. США – ключевой игрок НАТО, создатель и главный спонсор НАТО. В стратегии безопасности НАТО Россия не указывается в качестве врага, в качестве цели, а генеральный секретарь НАТО готовится к войне с нами. Это что такое? Ну читать-то умеете? Как это, вы нацеливаетесь на войну с Россией, если главная страна НАТО нас противником и врагом не считает? Ну это просто уровень профессиональной подготовки в этом вопросе является недостаточным. Надо внимательнее относиться к своим обязанностям, смотреть по сторонам», – подчеркнул Путин.

#Владимир Путин #прямая линия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

18 декабря 2025
Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

18 декабря 2025