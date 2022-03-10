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Ру Тат
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Экономика
10 марта 2022  18:00

Президент России заявил, что газопроводная система Украины загружена на 100%

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Поставки газа на Украину выполняются, ее газопроводная система загружена на 100%, заявил Президент России Владимир Путин на совещании с Правительством.

Он подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства по поставке топлива другим странам. «На сто процентов загружена даже ГТС Украины по нашим контрактам. Это удивительно, но факт, мы все это делаем», — цитирует главу государства РИА Новости.

Президент неоднократно подчеркивал, что Россия является надежным поставщиком для европейских и азиатских потребителей.

 

#Владимир Путин #газ #россия и украина
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