Президент России заявил, что газопроводная система Украины загружена на 100%

Поставки газа на Украину выполняются, ее газопроводная система загружена на 100%, заявил Президент России Владимир Путин на совещании с Правительством.

Он подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства по поставке топлива другим странам. «На сто процентов загружена даже ГТС Украины по нашим контрактам. Это удивительно, но факт, мы все это делаем», — цитирует главу государства РИА Новости.

Президент неоднократно подчеркивал, что Россия является надежным поставщиком для европейских и азиатских потребителей.