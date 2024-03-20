Путин: ФСБ должны поддерживать российские компании, попавшие под санкции

Президент России Владимир Путин призвал ФСБ поддерживать компании, сталкивающиеся с санкциями.

«В поле вашего контроля и внимания должны оставаться обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции. В координации с другими профильными структурами важно повышать уровень безопасности банковской и в целом финансовой системы, оказывать поддержку нашим компаниям, которые сегодня активно развиваются, осваивают новые рынки, но при этом сталкиваются с незаконными санкциями», — сказал российский лидер на коллегии ФСБ.

Глава государства отметил, что в 2023 году сотрудники федеральной службы безопасности грамотно и четко действовали по всем своим направлениям.

«Убеждён, что каждый из вас будет достойно решать поставленные задачи, чтобы оправдать доверие народа России. Желаю вам успехов в напряжённой работе, смысл, высокое значение которой заключается в обеспечении прочного суверенитета нашей Родины, в защите прав, свобод и безопасности граждан России», — завершил выступление Путин.