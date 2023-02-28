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Путин: ФСБ должна поставить заслон на пути диверсантов на границе с Украиной
ФСБ должна взять на особый контроль российско-украинскую границу. С таким поручением к участникам коллегии Федеральной службы безопасности обратился Президент России Владимир Путин.
«Под особым контролем пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, вооруженных сил Росгвардии», — объяснил он.
Сотрудники службы должны поставить заслон на пути украинских диверсантов, пресекать незаконный завоз в страну оружия и боеприпасов. Помимо этого, важно создать четкую систему пропуска беженцев через границу, воинских колонн, техники, строительных и гуманитарных грузов.
«Необходимо в целом усилить линию контрразведки, ведь западные спецслужбы традиционно всегда активно работали по России. А сейчас они бросили против нас дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы», — заметил глава государства и подчеркнул важность своевременной реакции на возникающие угрозы.
В заключение он призвал тщательно «прикрыть» значимую информацию о российских системах управления, новейшем вооружении, предприятиях ОПК, военных и правоохранительных структурах, критических и персональных данных.
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