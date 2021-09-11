Путин: Форум «Вся Россия» помогает развитию качественных и современных СМИ

В Сочи стартовал юбилейный XXV форум «Вся Россия-2021». Впервые состоявшись в 1996 году, он доказал свою востребованность, помогая развитию современных и качественных российских СМИ. Об этом говорится в послании, направленном гостям и участником Президентом РФ Владимиром Путиным. Текст обращения зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Стартовав в 1996 году, форум убедительно доказал свою востребованность и на протяжении многих лет служит развитию в нашей стране, в российских регионах современных, качественных СМИ, совершенствованию стандартов работы с информацией, укреплению авторитета и престижа журналистской профессии», — отмечается в послании.

По мнению главы государства, встречи форума каждый раз становятся заметным событием в медиасообществе. Их всегда отличает насыщенная повестка, а также неослабевающий интерес участников.

Кроме того, Владимир Путин поздравил лауреатов премии «ТЭФИ-Мультимедиа», которую сегодня вручат во время форума. Он отметил уникальность данного проекта, который собирает вместе представителей разных отраслей и направлений СМИ, молодежь и опытных мэтров.

В заключение он пожелал всем присутствующим успехов и интересных дискуссий в рамках форума.