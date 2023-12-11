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Путин: Форум «Надежда на технологии» помогает создать комфортную среду для людей с ОВЗ
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам VIII Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии». Телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.
Он подчеркнул, что событие собирает профильные министерства и ведомства, экспертов, представителей бизнес-сообщества и волонтерских организаций. Вместе они работают над благородным делом — созданием комфортной среды для жизни и самореализации россиян с ограниченными возможностями здоровья.
«Уверен, в рамках деловой программы вы сможете познакомиться с лучшими разработками и технологическими решениями в этой сфере, обменяться накопленным опытом, договориться о запуске совместных перспективных проектов и инициатив», — подчеркнул Президент.
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