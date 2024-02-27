Путин: Форум Международного движения русофилов собрал делегатов из более чем 130 стран

2-й конгресс Международного движения русофилов собрал делегатов более чем из 130 стран — это наглядно свидетельствует о том, что интернациональное общественное движение русофилов развивается и крепнет, обретает новых сторонников. Об этом Президент Владимир Путин сказал в своем приветствии, адресованном участникам форума. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов», — сказал глава государства.

Деятельность движения помогает сохранению и упрочению традиций дружбы и взаимного уважения, связывающих россиян с другими народами, сплочению Русского мира, популяризации достижений русской культуры и расширению гуманитарного присутствия на мировой арене.