Путин: Форум «Лед тронулся» объединит тех, кому небезразлична судьба арктического региона

Первый Всероссийский форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся» собрал волонтеров, экоактивистов, студентов и всех тех, кому небезразлична судьба арктического региона России, уверен Президент РФ Владимир Путин. Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.

Глава государства напомнил, что добровольцы и НКО уже внесли значительный вклад в сохранение региона, участвовали в ликвидации накопленного экологического ущерба.

«Знаю, что вы уже многое сделали для ликвидации накопленного экологического ущерба, помогли привести в порядок большие территории в Карелии, Мурманской и Архангельской областях, на Чукотке, в ЯНАО и Красноярском крае, привлекли в свои ряды новых единомышленников», — обратился он к участникам события.

Во время форума участники смогут обменяться опытом и знаниями, а также наметить новые природоохранные проекты.

В заключение Владимир Путин поблагодарил участников и организаторов за активную гражданскую позицию и стремление оказывать помощь России.

Форум проходит с 16 по 18 августа в городе Усинске (Республика Коми).