Путин: Форум «Истоки» собирает вместе тех, кто искренне любит историю и культуру России

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума «Истоки», который проходит в эти дни в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме Президент отметил, что событие собирает ученых, студентов и аспирантов педагогических специальностей, семьи с детьми, активистов и многих других россиян, которым небезразлична судьба Родины, ее культура и история.

«Впереди — большая и разнообразная программа: лекции и диспуты, экскурсии и мастер-классы, встречи с интересными людьми. И конечно, у вас есть замечательная возможность познакомиться с уникальными историческими, архитектурными памятниками гостеприимной псковской земли, прикоснуться к древним духовным святыням», — говорится в послании.

В заключение Владимир Путин выразил уверенность, что форум даст старт новым идеям и инициативам, принесет участникам яркие и незабываемые впечатления.