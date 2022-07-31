Путин: Флот был и остается участником самых судьбоносных событий в истории России

С начала своего существования — со времен Петра I — российский флот является участником самых значимых событий в истории страны. Вместе с государством он проходил через тяжелые испытания, закаляя свое могущество, заявил во время Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ Президент России Владимир Путин. Обращение приводит пресс-служба Кремля.

Он напомнил, что в этом году парад приурочен к другому значимому для страны событию — 350-летию со дня рождения императора Петра I, который является основателем российского флота.

«Петр I неразрывно, навечно связал историю флота с историей Государства Российского. С начала своего становления флот был и остается участником самых значимых, судьбоносных событий, вместе со страной, с народом закалялся в тяжелых испытаниях и великих победах, умножал свою славу и могущество. Мы по праву гордимся этим, с малых лет знаем примеры героизма и самоотверженности многих поколений моряков, корабелов, исследователей, людей особой закалки и разносторонних знаний», — подчеркнул глава государства.

Он обратился с поздравлениями ко всем морякам — матросам, старшинам, мичманам, офицерам, генералам и адмиралам, — и назвал День ВМФ «праздником, который любит и чтит народ России».