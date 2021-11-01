Путин: Финмониторинг сделал Россию одним из лидеров по противодействию отмыванию доходов

Президент России Владимир Путин поздравил с сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу с 20-летием создания ведомства. Поздравительный адрес опубликовала пресс-служба Кремля.

«За прошедшее время сотрудники вашего ведомства в тесном взаимодействии с правоохранительными, контрольными и надзорными органами проделали большую, серьёзную работу, направленную на оздоровление финансово-кредитного сектора, борьбу с незаконными финансовыми операциями во всех сферах национальной экономики, на пресечение каналов подпитки террористических и криминальных группировок», — говорится в поздравлении главы государства.

Путин подчеркнул, что сотрудники ведомства помогают противодействию отмыванию преступных доходов, их усилия, ответственность и профессионализм сделали Россию одним из лидеров в данной области.

«Уверен, вы и впредь будете вносить значимый вклад в обеспечение национальной безопасности страны, достойно справляться с поставленными задачами, главные из которых — широкое применение современных и наиболее эффективных форм борьбы с коррупцией и легализацией теневых средств, обеспечение сохранности бюджетных ресурсов, минимизация рисков совершения финансовых правонарушений», — добавил Президент России.

В заключение он пожелал сотрудникам службы успехов и всего наилучшего.