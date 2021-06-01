Путин: Фестиваль «Большая перемена» помогает школьникам найти собственный путь в жизни

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Всероссийского фестиваля «Большая перемена» и поздравил их с Международным днем защиты детей.

«Ваш фестиваль объединил ребят, приехавших на „Большую перемену“ практически со всей России. Это здорово — собраться в Москве, в прекрасном парке Горького, чтобы проявить себя в самых разных творческих проектах», — отметил глава государства.

У каждого из участников фестиваля есть свои таланты и способности — некоторые ребята уже знают, какие области знаний их привлекают, а некоторые еще не определились с пристрастиями, сказал в приветственном слове Путин.

«У школьников нашей страны должны быть широкие возможности для того, чтобы понять, почувствовать свое призвание. Фестиваль призван помочь вам именно в этом», — подчеркнул глава государства.

По его словам, задача взрослых и государства — создавать необходимые условия для того, чтобы молодые люди смогли раскрыть и проявить свои способности и найти собственный путь в жизни. В этом помогают и множество конкурсов и площадок, где можно реализовать потенциал и получить новые знания. Только от самих ребят зависит, захотят ли они воспользоваться возможностями, которые им предоставляются, подчеркнул Путин.

Он предупредил, что для этого потребуются целеустремленность, трудолюбие, настойчивость, но только так можно добиться успехов в деле.

«Среди вас, нынешних школьников, — авторы будущих научных открытий, создатели новых прорывных технологий, профессионалы в самых разных сферах, способные изменить мир к лучшему и принести пользу России — нашей любимой родной стране», — цитирует Президента пресс-служба Кремля.