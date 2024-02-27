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Путин: Фермеры успешно работают во всех сферах АПК и широко внедряют передовые технологии
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXXV Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, приуроченного к 35-летию возрождения фермерства в стране. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что представители фермерских хозяйств по праву считаются продолжателями лучших традиций отечественного крестьянства, энергичными, бережливыми хозяевами, которые искренно любят свое дело и землю.
Фермеры успешно работают во всех сферах отечественного агропромышленного комплекса, они широко внедряют передовые технологии, эффективные модели сельхозкооперации и вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности РФ.
«И конечно, они активно участвуют в решении востребованных социальных проблем, многое делают для развития сельских территорий, улучшения качества жизни земляков», — добавил Путин.
Он особо отметил поддержку, оказываемую фермерам Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России, ее усилия, направленные на повышение престижа аграрных профессий.
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