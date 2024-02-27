Путин: Фермеры успешно работают во всех сферах АПК и широко внедряют передовые технологии

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXXV Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, приуроченного к 35-летию возрождения фермерства в стране. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что представители фермерских хозяйств по праву считаются продолжателями лучших традиций отечественного крестьянства, энергичными, бережливыми хозяевами, которые искренно любят свое дело и землю.

Фермеры успешно работают во всех сферах отечественного агропромышленного комплекса, они широко внедряют передовые технологии, эффективные модели сельхозкооперации и вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности РФ.

«И конечно, они активно участвуют в решении востребованных социальных проблем, многое делают для развития сельских территорий, улучшения качества жизни земляков», — добавил Путин.

Он особо отметил поддержку, оказываемую фермерам Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России, ее усилия, направленные на повышение престижа аграрных профессий.