Путин: «Фермерское движение в России стало серьезной созидательной силой»

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского XXXVII Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, которое проходит в Казани. На пленарном заседании его зачитал заместитель Председателя Госдумы Алексей Гордеев.

«За прошедшее время фермерское движение в России прошло большой путь, стало серьезной созидательной силой, достойно продолжило лучшие традиции крестьянского труда, во многом благодаря вам, вашему отношению к земле, предприимчивости, инициативе», – отметил в своем приветствии Путин.

Глава государства подчеркнул, что во всех сферах АПК внедряются передовые технологии, реализуются востребованные проекты. Кроме того, расширяются площади сельхозугодий, меняется культура производства.

«В этой связи особо отмечу активную роль АККОР, которая вносит весомый вклад в консолидацию профессионального сообщества, решение насущных отраслевых проблем, совершенствование профильного законодательства», – заметил он.

Путин также обратил внимание на то, что ассоциация направляет свои усилия на развитие сельских территорий, повышение качества жизни населения.

«Уверен, что нынешний съезд пройдет в конструктивном ключе, а идеи и предложения участников обязательно найдут воплощение в практической деятельности», – убежден Президент РФ.