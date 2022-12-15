Путин: Государственные финансы России сохраняют устойчивость

Российский бюджет по итогам января-ноября был исполнен с профицитом в 560 млрд рублей. Небольшой дефицит казны ожидается в 2023 году, однако в последующие несколько лет его уровень будет постепенно снижаться. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Государственные финансы России сохраняют устойчивость. По итогам января-ноября текущего года федеральный бюджет исполнен с профицитом в 560 миллиардов рублей, а консолидированный бюджет – с профицитом в один триллион 451 миллиард рублей», – рассказал Путин.

По его словам, в целом по итогам 2022 года, а также в 2023 году федеральный бюджет будет исполнен с небольшим дефицитом – около 2% ВВП, и это станет одним из лучших результатов среди стран «большой двадцатки».

«Я сейчас не буду приводить примеры, они экспертам хорошо известны – эти цифры по другим странам «двадцатки». Более того, бюджет на будущую трёхлетку предполагает постепенное снижение дефицита до менее чем 1% ВВП в 2025 году», – резюмировал Президент РФ.

