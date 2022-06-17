Путин: Федеральный бюджет по итогам 5 месяцев исполнен с профицитом в 1,5 трлн рублей

Федеральный бюджет остается профицитным, несмотря на санкционное давление Запада. Профицит бюджета только в мае составил почти 500 млрд рублей, превысив прошлогоднее майское значение более чем в 4 раза. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«По итогам первых 5 месяцев федеральный бюджет исполнен с профицитом 1,5 трлн рублей, а консолидированный бюджет – с профицитом в 3,3 трлн рублей. При этом профицит федерального бюджета только в мае составил почти полтриллиона рублей, превысив прошлогоднее майское значение более чем в 4 раза», – сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что сейчас перед Правительством стоит задача создать условия для наращивания производства, для увеличения предложения на внутреннем рынке и сбалансированно, с ростом предложения, восстанавливать конечный спрос и банковское кредитование экономики.

«Мы приняли специальные меры для пополнения оборотного капитала компаний. Бизнес практически во всех отраслях получил право на отсрочку по страховым взносам», – напомнил глава государства.