Путин: Евразийский экономический союз достойно противостоит нелегитимным санкциям Запада

Евразийский экономический союз (Евразэс) может стать одним из самых мощных полюсов формирующегося многополярного мира и центром притяжения для всех государств, разделяющих его ценности, заявил Президент России Владимир Путин. В своем обращении к членам организации он отметил, что их тесная интеграция стала достойным ответом на глобальные вызовы, вызванные нелегитимными санкциями стран Запада и пандемией Covid-19.

«Наша тесная интеграция стала достойным ответом на такие обострившиеся в связи с пандемией и применением рядом стран нелегитимных санкций глобальные проблемы, как бедность, изменения климата, дефицит ресурсов, включая важнейшие из них – продовольствие, воду, энергоносители», – приводятся слова российского лидера в опубликованном заявлении на сайте Кремля.

Путин предложил партнерам вместе оценить ход реализации действующих «Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» и уже в этом году приступить к подготовке новых документов долгосрочного планирования, которые определят основные векторы интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 годов. По его мнению, важным приоритетом работы должно стать формирование технологического потенциала стран – членов Евразэс, достижение их независимости и самодостаточности в этой сфере.

«Предлагаем объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений в ведущие сектора экономики, такие как автомобильная и химическая промышленность, транспортное машиностроение, микроэлектроника, авиастроение, судостроение, фармацевтика, цифровые экосистемы, альтернативная энергетика, сельскохозяйственное машиностроение, биотехнологии и семеноводство», – уточнил Президент РФ.

Он также напомнил о необходимости ускорить процесс согласованного введения в государствах – членах Союза электронного юридически значимого документооборота, обеспечив правовые и технологические условия для взаимного признания таких документов. Кроме того, глава российского государства считает необходимым последовательно снизить экономические риски, которые возникают при торговле стран-партнеров с использованием иностранных валют и платежных систем.

«Особо подчеркну важность выстраивания взаимовыгодного и равноправного сотрудничества Союза с внешними партнёрами и международными объединениями. Налицо положительный эффект реализации действующих соглашений с третьими странами о свободной торговле. Намерены всячески содействовать завершению ведущейся работы по аналогичным соглашениям с Египтом, Ираном и Индией, а также активизировать новые переговорные треки, в том числе с Индонезией и Объединёнными Арабскими Эмиратами», – заявил российский лидер.

Путин также напомнил, что в основе гармоничного взаимодействия народов на евразийском пространстве, которое продолжается уже более тысячелетия, лежит понимание исторической судьбы, осознание многовековой хозяйственной связанности, сохранение и укрепление культурной и социальной общности стран Союза.

Напомним, с 1 января этого года Россия приняла председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.