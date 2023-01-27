Путин: Этнические чистки и карательные акции на Украине — итог забвения уроков истории

В 1945 году советский народ спас от тотального уничтожения и порабощения еврейский и другие народы, защитил свою Родину, положив конец планам нацистов. Забвение таких уроков истории приводит к повторению страшных трагедий, чем во многом стали события на Украине, заявил Президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что россияне скорбят о миллионах погибших ни в чем не повинных людей: евреев, представителей других национальностей, расстрелянных, замученных, умерших от голода и болезней.

«Мы должны четко понимать, что любые попытки пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу фактически означают оправдание преступлений нацизма, открывают путь для возрождения его смертоносной идеологии. Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий», — говорится в его телеграмме, направленной участникам мероприятий Международного дня памяти жертв Холокоста и 76-й годовщине освобождения узников Освенцима.

Он подчеркнул, что сейчас Россия вновь борется против тех, кто совершает преступления против мирных граждан, проводит этнические чистки и карательные акции.