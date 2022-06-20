Путин: Если женщина рожает после 30 лет, почему ей не платят?

Стимулировать рождаемость дополнительными выплатами нужно не только у матерей до 30 лет, но и у женщин старше этого возраста. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Главе государства Чибис рассказал, что в регионе ввели выплату матерям в возрасте до 30 лет, чтобы «стимулировать мамочек рожать детишек, чтобы они не переживали».

«А если женщина рожает после 30 лет, почему ей не платят? Какая разница?» — поинтересовался в ответ Путин. Он отметил, что в более зрелые годы детей рожает меньшее количество женщин, поэтому разница в выделенных из бюджета средствах будет небольшой.

«У Вас бюджет позволяет, высокая бюджетная обеспеченность», — добавил Президент РФ и призвал организовать выплаты для всех матерей. В ответ Чибис пообещал выполнить поручение главы государства.

С этого года по распоряжению Владимира Путина через Пенсионный фонд России выплачивается ряд новых социальных пособий для граждан, имеющих детей, в том числе ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до полутора лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и другие. С полным перечнем этих мер можно ознакомиться на сайте ПФР.