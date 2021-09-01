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1 сентября 2021  11:31

Путин: Если бы не распад страны в XX веке, население РФ могло составить 500 млн человек

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Население России, если бы не случился распад страны в 1917 и 1991 годах, могло был составить в настоящее время около полумиллиарда человек. Об этом сегодня во Владивостоке на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» сообщил Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Путин напомнил, что в XX веке «дважды рассыпалась российская государственность». Так, после революции 1917 года, когда Российская империя прекратила свое существование, страна «потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась». В 1991 году прекратил свое существование и Советский Союз.

Президент отметил, что все эти события требуют глубокого анализа. «Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна», — сказал Президент. Он добавил, что по оценке ряда специалистов, население страны в настоящее время могло было составить порядка 500 млн человек.

#владимир путин #население России #встреча со школьниками
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