Путин еще не решил, будет ли он баллотироваться в 2024 году

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Президент России Владимир Путин еще не решил, будет ли он баллотироваться на следующий президентский срок в 2024 году. Он сказал об этом на форуме «Россия зовет!», отвечая на соответствующий вопрос.

«Я имею право избираться на новый срок, но еще не решил, буду ли», — пояснил глава государства.

Российский лидер уточнил, что само наличие у него этого права «уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию». При этом он также подчеркнул, что не считает свое переизбрание целью для страны.

Еще в 2020 году Президент заявлял, что примет решение об участии в выборах 2024 года «исходя из ситуации в стране».

Отвечая на вопрос о планах на будущее, Путин отметил, что хотел бы реализовать все планы и достичь целей, которые были поставлены по развитию России.