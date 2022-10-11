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Политика
11 октября 2022  14:28

Путин на год продлил действие продовольственного эмбагро для недружественных стран

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Президент РФ Владимир Путин продлил действие ответных санкций для недружественных России стран на 2023 год. В частности, речь идет об запрете на ввоз некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из этих государств. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2023 г. действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года», – сказано в тексте.

Глава государства также поручил российскому Правительству обеспечить осуществление мер, необходимых для реализации этого указа и, при необходимости, вносить свои предложения об изменении срока действия отдельных специальных экономических мер.

Продовольственное эмбарго было введено в августе 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции после присоединения к России Крыма. Изначально оно действовало только в отношении сельхозпродукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 2015 года в список были включены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, после января 2016 года – на Украина.

 

 

#Владимир Путин #ответные санкции россии #политика
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