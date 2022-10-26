Путин еще на год продлил ограничение на торговлю с недружественными странами

Ограничение на торговлю с государствами, совершившими недружественные действия против России, продлено еще на год — до 31 декабря 2023 года. Такой указ Президента РФ Владимира Путина появился на официальном портале правовой информации.

«Внести в указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. №100 „О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности“ <...> изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова „до 31 декабря 2022 г.“ словами „до 31 декабря 2023 г. включительно“», — говорится в документе.

Указ вступил в силу с дня публикации, то есть с 26 октября.