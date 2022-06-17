Путин: Эпоха однополярного миропорядка завершилась

Эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на попытки ее законсервировать любыми средствами. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2022.

«Полтора года назад, выступая на Давосском форуме, вновь подчеркивалось, что эпоха однополярного миропорядка завершилась. Несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любыми средствами. Это естественный ход, – сказал глава государства. – Изменения – это естественный ход истории, поскольку цивилизационное многообразие планеты, богатство культур трудно сочетать с политическими, экономически и другими шаблонами».