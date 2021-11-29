Путин: Энергетическое сотрудничество России и Китая получило значительное развитие

Президент РФ Владимир Путин отметил важность сотрудничества России и Китая в сфере энергетики. По его словам, в последние годы партнерство двух стран в этой области получило значительное развитие. Об этом говорится в телеграмме главы государства, направленной участникам третьего Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

«Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой находятся на беспрецедентно высоком уровне. Важной составляющей этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое за последние годы получило весьма значительное развитие», — подчеркивается в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

В числе успехов партнерства России и Китая в области энергетики он указал стабильную работу трансграничных нефте- и газопровода, увеличение поставок угля и электроэнергии и успешную реализацию совместных проектов в газохимической области, в частности по производству сжиженного природного газа в Арктике. Он отметил также, что на двух китайских атомных электростанциях начато строительство новых энергоблоков российского дизайна.

Глава государства указал на актуальность тем форума, особенно таких, как разработка и внедрение энергоэффективных технологий и развитие «зеленой» энергетики.

«Востребованным направлением кооперации является также создание информационно-аналитических платформ, прежде всего „Атласа инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества“», — добавил он.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что дискуссии форума помогут наметить новые перспективы в партнерстве России и Китая и пожелал успехов его участникам.